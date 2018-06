Conte: ok autonomia Regioni, meglio se con democrazia diretta

Roma, 5 giu. - "Ho apprezzato gli interventi di senatori portatori degli interessi delle Regioni a statuto speciale, siamo in sintonia. Nel programma di governo c'è grande attenzione alla possibilità che le Regioni che lo richiedono in modo motivato possano avere maggiore autonomia. Ci sono già trattative in corso, le seguiremo con attenzione, tanto più se si fondano e radicano su istituti di democrazia diretta". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sua replica al Senato.