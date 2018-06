Conte: grandi opere? Studiamo dossier e poi decidiamo cosa fare

Roma, 5 giu. - "Noi vogliamo far crescere l'economia e l'economia cresce con gli investimenti produttivi, anche con le infrastrutture. Non abbiamo declinato in un contratto di governo quali infrastrutture, ci è sembrato inopportuno fare un elenco di alcune specifiche opere, ci siamo appena insediati, lasciateci il tempo di studiare i dossier aperti, di valutare quali realizzare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando in aula al Senato al dibattito sulla fiducia.

"Oggi - ha ricordato - ho dedicato molta attenzione al problema degli appalti pubblici, anche quella è attenzione preordinata ad investimenti infrastrutturali: se non deburocratizziamo, se non riusciamo a superare la stasi generata dal codice contratti pubblici non andiamo da nessuna parte. Il programma è molto articolato, siamo consapevoli che oggi tra due amministratori chi assume iniziative e chi sta fermo il priumo non fa più carriera perché va incontro alla responsabilità contabile, penale. È inutile declamare se non superiamo questo". Infine "il ruolo dell'Anac: dobbiamo potenziare la fase di pre contenzioso studiando come fare. Se riuscimao a potenziarla avremo una certificazione autorevole a procedere".