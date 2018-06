Conte: reddito cittadinanza non è assistenza ma reinserimento

Roma, 5 giu. - "Mi dispiace che il reddito di cittadinanza sia stato rappresentato come una misura di assistenza. Se leggete con attenzione le anticipazioni del contratto, è una misura chiaramente orientata al reinserimento nel mondo del lavoro e il presupposto fondamentale è la riforma dei centri per l'impiego, altrimenti, lo diciamo noi stessi, non funzionerà e non raggiungerà gli obiettivi che ci siamo posti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica al Senato del suo discorso programmatico, ribattendo alle critiche mosse dalle opposizioni.