Conte: Sud dappertutto nel contratto e c'è anche ministro

Roma, 5 giu. - "Qualcuno ha parlato di scarsa attenzione per il Sud, detto a un pugliese è un po' pesante. Nel contratto di governo, a leggerlo con attenzione, il Sud è dappertutto, non è un'isola che sta lì. Un ministro senza portafoglio dedicato espressamente al Sud non è un segnale importante?". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sua replica al Senato.

"Ci sarà sempre una attenzione costante per il Sud", ha assicurato, spiegando però di non volere una "logica della spaccatura, di presentare due mondi inconciliabili che non comunicano tra di loro. Abbiamo pensato di dedicare al Sud un ministro perchè per la razionalizzazione dei fondi, anche europei, abbiamo bisogno di un ministro costantemente dedicato".