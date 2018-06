Roma, 5 giu. - "Apprezzo l'onestà dimostrata da qualcuno, come il senatore Quagliariello, che ha detto che forse le forze di opposizione hanno fatto il tifo perchè questo governo nascesse, non lo so, posso dire però che ci dobbiamo augurare tutti di realizzare e non disattendere le aspettative cittadini e faremo possibile per non deluderle". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica al Senato al suo intervento programmatico sulla fiducia.