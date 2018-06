Conte: se falliamo responsabilità mia, Di Maio e Salvini

Roma, 5 giu. - "I due leader delle forze della maggioranza hanno scritto nero su bianco, si sono assunti la responsabilità, se non riusciremo a realizzare le cose scritte se ne assumeranno la responsabilità, come io mi assumerò la responsabilità di non essere riuscito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sua replica al Senato.

Conte ha quindi ribadito la "singolarità" data dal fatto che "anticipazioni da campagna elettorale vengono riportate in un contratto per iscritto".