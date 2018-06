Governo, Ronzulli (Fi): non è esecutivo votato da italiani

Roma, 5 giu. - "Siamo in un momento eccezionale ed anche questo governo è un fatto di eccezione. Vorrei da subito sottolineare un dato importante. Il Governo Conte e la maggioranza che lo sorregge non sono stati votati dagli italiani e il governo è presieduto da un tecnico non eletto". Lo ha detto Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia intervenendo in Aula al Senato durante il dibattito sulle dichiarazioni programmate del governo Conte.

"I nostri valori, i nostri ideali e programmi - ha aggiunto Ronzulli - sono inconciliabili con quelli del M5S che avvelenano il Paese con equazioni pericolose e sbagliate. Ho sentito ricette antiche e inconcludenti che aumenteranno il debito pubblico e la spesa pubblica improduttiva. Ci preoccupano molto quali misure saranno proposte a difesa del risparmio dei cittadini, per le partite Iva, per gli artigiani e i commercianti, quali politiche di sviluppo. Nel contratto dei sogni non c'è neppure una riga su tutto questo. Agli amici della Lega vorrei dire che hanno intrapreso una strada rischiosa e siamo certi che il tempo sarà galantuomo. La nostra strada è sempre stata contraddistinta da successi e sconfitte ma abbiamo combattuto sempre dalla stessa parte. Continueremo a farlo anche alle amministrative di domenica prossima e siamo convinti e speranzosi - conclude Ronzulli che la nostra prospettiva storica del centrodestra resterà anche la vostra, perchè riteniamo che sia l'unica strada per il futuro".