Ance: bene parole Conte su appalti pubblici

Roma, 5 giu. - "Abbiamo apprezzato molto le dichiarazioni che il Premier Conte ha rilasciato in Parlamento in merito agli appalti pubblici e alle azioni da intraprendere per assicurare al nostro Paese opere di qualità in tempi certi", commenta il Presidente dell`Ance, Gabriele Buia.

"Un segnale importante di attenzione per un settore che, come ben ha ricordato il Presidente del Consiglio attraversa ancora una fase di stallo e necessita di interventi urgenti per agganciare la crescita in modo solido e permanente", sottolinea Buia.

Bene anche il richiamo alle criticità del Codice: "Abbiamo denunciato per primi, da tempo, che tra le cause della mancata ripartenza del settore delle opere pubbliche c`è il cattivo funzionamento della riforma dei contratti pubblici e siamo contenti che il Presidente Conte condivida questa analisi", commenta il presidente dei costruttori.

Non tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni è però da buttare a mare. "Ho apprezzato che il Ministro delle Infrastrutture Toninelli, insediandosi oggi a Porta Pia, abbia richiamato il grande lavoro fatto negli ultimi mesi con il ministro Delrio per ridurre i passaggi decisionali e le procedure che rallentano la realizzazione di opere utili e necessarie", spiega il Presidente che si augura "si prosegua su questa strada e che si possano via via affrontare i tanti nodi che frenano l`intero settore dell`edilizia e non solo il mercato dei lavori pubblici". "Far aprire rapidamente i cantieri", conclude il Presidente, "significa far crescere significativamente il Pil e creare occupazione sul territorio nazionale".