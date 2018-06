Conte: contratto governo non è inciucio, è atto di trasparenza

Roma, 5 giu. - "Molti hanno richiamato la singolarità del contratto di governo, secondo me è un fatto di trasparenza, di chiarezza. Ho parlato di rottura: lasciamo che i costituzionalisti ci riflettano sopra, ma possiamo contestare il fatto che in piena trasparenza le forze politiche si incontrano, discutono e senza parlare di poltrone cercano di capire se ci sono le condizioni per realizzare atti di governo? E' un fatto negativo? E' inciucio? La trasparenza diventa inciucio?". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua replica al Senato.