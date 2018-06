Governo, Schifani (Fi): Conte si conferma "premier inter pares"

Roma, 5 giu. - "Il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma tutte le nostre perplessità, che peraltro avevamo già espresso al momento dell'ufficializzazione del contratto di governo. La genericità dei temi esposti e soprattutto l'assenza delle modalità, oltre che l'indicazione delle eventuali risorse, attraverso cui portare avanti le proposte formulate rafforzano la nostra diffidenza e la convinzione nel votare 'no' alla fiducia. Dall'intervento traspare ancora più nitida l'immagine di un presidente come di un 'premier inter pares' e non di un 'primus inter pares', cosi come invece prevedrebbe la nostra Costituzione". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

"Conte 'inter pares' tra Di Maio e Salvini, che di fatto sono i premier ombra e le cui mani sono ben visibili in moltissimi passaggi dell'intervento del presidente del Consiglio. Sull'immigrazione, dove risuona sinistramente 'la pacchia è finita', sulla prescrizione, che è bene ricordare come sia uno strumento a tutela del cittadino e del giusto processo, oppure ancora sul richiamo al tema del conflitto di interessi, che nella sua vaghezza sembra echeggiare propositi di vendetta se non di persecuzione a fini politici. E continua a mancare qualsiasi riferimento al Mezzogiorno, sul cui sottosviluppo e ritardo rispetto al Nord Italia questo governo non sembra volere proporre soluzioni ed interventi. Il Sud ha bisogno di ben altro che di nuovi enti. Forza Italia sarà, quindi, all'opposizione, in maniera non strumentale ma attenta e propositiva, in coerenza con quei principi liberali e liberisti che dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi hanno caratterizzato il nostro movimento", conclude Schifani.