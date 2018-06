Centeno: studiamo rafforzamento ruolo Esm e forse cambierà nome

Roma, 5 giu. - I Paesi dell'area euro stanno riconsiderando il ruolo e gli strumenti dell'Esm, il fondo anticrisi che potrebbe anche "cambiare nome" mentre si riflette all'ipotesi di creare una capacità di bilancio comune. Lo ha riferito il presidente dell'Eurogruppo, il portoghese Mario Centeno intervenendo al Brussels Economic Forum. "Stiamo riconsiderando gli strumenti dell'Esm, alcuni dei quali non sono stati mai usati - ha detto -. Studiamo un rafforzamento del suo suolo nella gestione delle crisi e per sancire queste modifiche potremmo anche cambiargli nome, anche se questo è di scarsa rilevanza".

E in vista del vertice europeo di fine giugno "c'è un altro elemento di riforma che sarà al centro dei lavori: parlo di dotare l'area euro di una capacità di bilancio. Penso che potremmo avere grande beneficio dall'avere uno strumento per proteggere gli investimenti pubblici in tempio di crisi e per promuovere la convergenza tra Stati. Dovremmo anche trovare un modo per completare gli strumenti di stabilizzazione di bilancio nazionali contro gli shock".

"Nelle prossime due settimane dobbiamo prepararci a prendere decisioni per compiere vigorosi passi in avanti sull'Unione economica e monetaria. Faremo un passo dopo l'altro. Come sempre in Europa il processo potrà essere complesso, ma il nostro obiettivo - ha concluso Centeno - deve essere molto chiaro".