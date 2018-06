Toti: socialmente devastante finanziare flat tax con aumento Iva

Genova, 5 giu. - "E' tutto da dimostrare che finanziare la flat tax con un aumento dell'Iva sia economicamente produttivo per il Paese in termini di aumento del Pil. Invece è certamente socialmente devastante perché vorrebbe dire far pagare ad alcuni, molto spesso i ceti più deboli su cui le imposte indirette gravano di più, la detassazione dei ceti più abbienti. Lo troverei socialmente ingiusto, economicamente sbagliato e con risultati molto aleatori". Lo ha affermato il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale.