Meloni: blocco navale unica soluzione, Ue dà ragione a FdI

Roma, 5 giu. - "l'Europa dà ragione a Fratelli d`Italia: blocco navale unica soluzione all`immigrazione incontrollata. Noi di Fratelli D'Italia lo diciamo da tempo e oggi in Lussemburgo, al vertice dei ministri degli Interni e Giustizia dell'Unione, anche il sottosegretario di stato Theo Francken del Belgio, Stato da sempre aperto e accogliente, dichiara che l'unica soluzione per l'Europa è che l'Italia riprenda ad operare i blocchi navali impedendo gli sbarchi in Sicilia. Finalmente! Peccato però che nel contratto grillo-leghista non vi sia traccia del blocco navale al largo della Libia e che il premier Conte non ne abbia fatto cenno nel suo discorso al Senato". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'italia, Giorgia Meloni.