Roma, 5 giu. - "Siamo molto determinati ma gli auguri fanno piacere, anche perché quegli auguri non sono a me personalmente o ai ministri, sono all'Italia. Se noi riusciremo a realizzare questo programma, o anche una parte significativa, se ne avvantaggia il Paese". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, durante la sua replica in Senato.