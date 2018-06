Governo, Centeno: quando impazienza fa politica vince populismo

Bruxelles, 5 giu. - "Alle istituzioni europee e ai governi spetta il compito di dare una prospettiva futura di tranquillità, di fiducia nel processo decisionale. Quando l'impazienza entra nell'agone politico, normalmente si generano fenomeni di populismo, come abbiamo visto ultimamente". Lo ha detto il ministro portoghese delle Finanze e presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, parlando con alcuno cronisti oggi a Bruxelles, a margine del Brussels Economic Forum 2018, a cui è intervenuto.

A chi chiedeva se, viste le incertezze in Italia e Spagna, la prossima crisi non sia vicina, Centeno ha risposto: "Abbiamo fluttuazioni nei mercati che diventano notizie ma che poi non sono confermate, rimangono di dimensioni ridotte e si stanno corregendo da alcuni giorni".

"Se guardiamo alla prospettiva più di lungo termine - ha continuato - possiamo avere fiducia nel fatto che gli stessi mercati guardano ai fondamentali dell'economia". E il Pil dell'Eurozona "sta crescendo: tutti i paesi sono oltre l'1%, tutti per la prima volta hanno il deficit/Pil sotto il 3%, e ci sono deviazioni minime nelle loro posizioni di bilancio, tutte le cose a cui i puntavano i nostri accordi, e siamo contenti che stiano succedendo".

Certo, ha avvertito, "c'è sempre incertezza ci sono sempre rischi". E ha aggiunto: "Riusciremo a trasmettere un messaggio di fiducia per tutti gli agenti economici solo se prendiamo decisioni che rendano più robusto il nostro spazio economico e monetario. E' la sola maniera di poter controllare queste turbolenze. Ed è quello che stiamo facendo", ha concluso Centeno.