Renzi: Terza Repubblica? Sembra che continui la prima

Roma, 5 giu. - "Dite che è iniziata la Terza Repubblica, gli 89 giorni di teatrino a cui abbiamo assistito ci fanno sembrare che continui la prima. I due forni è una espressione che non sentivamo dagli anni Novanta". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, nell'aula di Palazzo Madama.

"Voi - ha detto ancora - non siete il bipolarismo di domani, voi siete la coalizione di oggi e di domani. Altro che Cinque Stelle costola della sinistra, come altri dicevano della Lega, una vita fa. E io rivendico questa battaglia culturale: noi siamo un'altra cosa rispetto a voi".

"A Di Maio che ha detto 'Lo Stato siamo noi' - ha concluso - rispondo che io penso che quella frase non sia felice. L'ultimo che l'ha detta è stato Luigi XIV, vero che voi avete fatto la storia 8 volte in 89 giorni. Ma voi non siete lo Stato, voi siete il potere e non avete più alibi".