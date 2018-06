Renzi a Salvini: no a clima incendiario e crisi diplomatiche

Roma, 5 giu. - "Non mi stupisce che Salvini abbia deciso di partire dalle vicende dell'immigrazione, ma mi stupisce che abbia detto 'la pacchia è finita'. Io penso che non sia finita la pacchia per chi attraversa il deserto e rischia di morire in mare. Io voglio che risuoni il nome di Mor e Modou, uccisi da un italiano razzista a Firenze. Stia attento Salvini perché non è più solo un leader politico, è vicepresidente del Consiglio. Al ministro dell'Interno parlo da padre a padre. I figli ci ascoltano. Non possiamo permetterci di creare un clima incendiario e crisi diplomatiche". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, nell'aula di Palazzo Madama.