Roma, 5 giu. - "In bocca al lupo, faremo il nostro dovere di opposizione, lo faremo convocando la ministra della Difesa al Copasir, per spiegare alcune cose. Non vi faremo sconti ma saremo dalla vostra parte quando difenderete gli interessi del Paese". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, nell'aula di Palazzo Madama, parlando della ministra Elisabetta Trenta.