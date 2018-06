Roma, 5 giu. - "Buon lavoro presidente Conte, lei può dimostrare chiaramente che una parte del racconto della 17esima legislatura era falso: è un premier non eletto, potrei dire un collega, ma non c'è alcun motivo di negare la sua legittimità. Rappresenta un governo che non si è presentato insieme agli elettori". Lo ha detto ironizzando Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, nell'aula di Palazzo Madama.