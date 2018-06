Renzi: Conte anche nostro premier, no fiducia ma rispetto

Roma, 5 giu. - "Il presidente del Consiglio non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto perché ci sono elementi che devono tenerci insieme: il rispetto dei ruoli del governo e dell'opposizione. E' anche il nostro premier e la rispetteremo sempre dentro e fuori da quest'aula, quando porterà il tricolore al G7 e al Consiglio Ue di Bruxelles". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, nell'aula di Palazzo Madama.

"La nostra opposizione - ha assicurato - non occuperà mai i banchi del governo in modo provocatorio, non insulterà mai sui social i ministri, non attaccherà mai le istituzioni del nostro Paese al grido 'mafia, mafia'".