Governo, La Russa: Fdi patriottica si astiene, ma guarderemo fatti

Roma, 5 giu. - "Noi non facciamo parte di questa maggioranza, non daremo il voto di fiducia ma crediamo di essere un partito di patrioti che antepone l'interesse nazionale a qualsiasi altro argomento". Lo ha detto Ignazio La Russa di Fdi, durante il dibattito in Senato sulla fiducia al governo Conte, confermando il voto di astensione.

"Noi - ha aggiunto - cercheremo di operare senza preclusioni, anzi con la speranza che questo governo che si autodefinisce del cambiamento sia davvero tale. Ma non possiamo fidarci solo degli annunci, ne abbiamo sentiti tanti. Noi guarderemo ai fatti. E meno male, perché gli annunci di oggi rispecchiano la difficoltà che lei visibilmente incontra di non dispiacere a nessuno dei due contraenti del programma", un programma "che mette insieme punti che in partenza erano assai diversi".