Confapi: bene Conte su Pmi ma attendiamo fatti

Roma, 5 giu. - "Questa mattina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del suo discorso programmatico al Senato ha parlato delle Pmi, descrivendo in maniera perfetta i piccoli e medi industriali italiani capaci "attraverso mille difficoltà di tenere alta la tradizione di impegno e laboriosità che costituisce una delle caratteristiche più autentiche del nostro tessuto produttivo, a tutti i livelli, in tutti i settori". Lo dichiara Maurizio Casasco, presidente di Confapi, la Confederazione delle Piccole e Medie Private Italiane che raccoglie oltre 83mila imprese per più di 800mila addetti.

"Anche noi di Confapi - rileva Casasco - riteniamo che la Piccola e Media Industria privata Italiana sia un modello non soltanto industriale ed economico, ma anche culturale e sociale e vada per questa ragione tutelata e preservata nonché finalmente aiutata a raccogliere le sfide presenti e future". "Allo stesso tempo voglio però ricordare - aggiunge Casasco - come abbiamo anche scritto nella lettera aperta pubblicata alla vigilia delle elezioni del 4 marzo, che le Piccole e Medie imprese italiane dalle forze politiche si aspettano serietà e non il triste spettacolo delle false promesse. Da settant`anni siamo al fianco di uomini e donne che con ingegno e tenacia garantiscono l`impiego, e quindi la certezza del presente e la dignità del futuro, a un milione di lavoratori e alle loro famiglie. Siamo protagonisti dell`eccellenza manifatturiera italiana e la esportiamo in tutto il mondo. Crediamo e vogliamo continuare a credere nel nostro Paese, ma per poterlo fare è necessaria una classe politica che ci assomigli, coraggiosa e concreta che risponda con la serietà e la responsabilità di chi, come noi, guarda in faccia i propri dipendenti ogni giorno". "Ci auguriamo di cuore - conclude il Presidente di Confapi - che le parole di Conte siano il viatico per un vero e coraggioso cambio di passo da parte della politica che deve essere davvero capace, ora come non mai, di innescare un circolo virtuoso per lo sviluppo e la crescita del Paese. Come Confapi, ancora una volta, siamo pronti a fare la nostra parte".