Governo, Furlan: sì al patto sociale proposto dal premier Conte

Roma, 5 giu. - "E` stato un discorso ampio, in molte parti anche condivisibile quello del Presidente del Consiglio Conte al Senato. E` chiaro che noi giudicheremo il Governo dall`azione quotidiana e dai provvedimenti concreti, ma è importante che il Presidente Conte abbia sottolineato oggi con chiarezza la necessità di un patto sociale e ribadito l`importanza del dialogo con i corpi intermedi e le associazioni per affrontare con la massima coesione i problemi spinosi del paese a partire dal tema del lavoro dei giovani". Lo sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando a margine di una iniziativa della Felsa Cisl il discorso programmatico del Presidente del Consiglio, Conte.

"Per quanto ci riguarda noi siamo pronti a dare il nostro contributo e confermiamo la nostra disponibilità ad un confronto costruttivo con il nuovo Governo per rimettere in moto il paese, per uno sviluppo equilibrato che valorizzi le opportunità della digitalizzazione e della sharing economy, per costruire un sistema produttivo più innovativo, competitivo e rispettoso dell`ambiente e dell`uomo. Così come è apprezzabile che Conte nel suo discorso abbia ribadito l`urgenza di provvedimenti a favore della povertà e delle famiglie più bisognose, ma puntando all`inclusione sociale ed alla ricollocazione lavorativa delle persone che è per noi un principio essenziale. E` chiaro che permangono i nostri dubbi sulla equità della flat tax, sulla assenza di misure specifiche per colmare il divario nord-sud, sul salario minimo che deve recepire gli accordi tra sindacati ed associazioni imprenditoriali. Inoltre, serve subito un confronto di merito con il Governo sulla qualita` degli investimenti pubblici in infrastrutture, innovazione e ricerca, sulla riforma della P.A., sul rilancio di un rapporto virtuoso tra scuola, università, mondo del lavoro anche per arginare il fenomeno della fuga dei nostri giovani talenti all`estero di cui ha parlato giustamente oggi il Presidente Conte. Sono questi gli elementi cardine che possono diventare uno strumento fortissimo di quel patto sociale per la crescita, lo sviluppo e l`occupazione rilanciato dal Presidente del Consiglio, un patto che da oltre tre anni la Cisl ha proposto a tutti gli interlocutori istituzionali, sociali ed economici. Infine è positivo che Conte abbia ricordato il sindacalista maliano ucciso in Calabria, ricevendo un significativo applauso di tutta l`aula del Senato, confermando anche l`intenzione di combattere il traffico di esseri umani e lo sfruttamento degli immigrati che lavorano regolarmente sul nostro territorio, applicando fino in fondo le norme contro il capolarato ed attraverso una lotta serrata contro la criminalità organizzata".