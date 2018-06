Governo, anche Segre si astiene: ma mi opporrò a leggi anti nomadi

Roma, 5 giu. - Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha annunciato che si asterrà sulla fiducia al governo Conte. Il suo intervento durante la discussione generale è stato sottolineato anche da una standing ovation.

Segre ha ricordato i suoi anni nel campo di concentramento tedeschi, sottolineando come lì vi fossero anche rom e sinti oltre agli ebrei. "Mi rifiuto - ha spiegato - di pensare che la civiltà democratica possa essere sporcata da leggi contro i nomadi, se dovesse accadere mi opporrò con tutte le energie che mi restano".

"Io - ha aggiunto - ho conosciuto la condizione di clandestina, di richiedente asilo, ho conosciuto il carcere e la condizione di operaia. Non avendo mai avuto appartenenze di partito svolgerò la mia attività senza legami e rispondendo alla mia coscienza".

"Con questo spirito - ha concluso - ritengo che la scelta più coerente con le motivazioni per la mia nomina sia quella di optare per un'astensione, valuterò di volta per volta senza pregiudizio, mi schiererò tenendo fede ai valori che mi hanno guidato tutta la vita".