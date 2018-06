Grasso: temo cambiamento in peggio, pacchia finita per voi

Roma, 5 giu. - "Non basta ripetere la parola 'cambiamento' in ogni frase, anche perché è una parola bifronte: si può cambiare in meglio ma anche in peggio. E` quello che temiamo". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, durante il dibattito in Senato sulla fiducia al governo.

"Il neo ministro dell'Interno, che ha il primato indiscusso di aver creato un incidente diplomatico con la Tunisia prima ancora di entrare al Viminale, non più tardi di tre giorni fa ha dichiarato, ad ulteriore dimostrazione della propria sensibilità solidale, che per i migranti 'la pacchia è finita': l`unica pacchia ad essere finita è la vostra - sostiene Grasso -, ora dovrete sostituire le facili dirette Facebook e il conto dei 'like' con atti di Governo".

"Avete iniziato male. Malissimo. Le dichiarazioni di questi giorni del ministro Fontana sulle famiglie arcobaleno e del ministro Salvini sul fenomeno dell`immigrazione descrivono meglio di qualunque 'contratto' la vostra idea sui diritti civili. Ci aspettano anni - ammesso che questo Governo superi la prima legge di Bilancio - in cui dovremo contrastare con ogni forza il tentativo di fare passi indietro sui diritti civili", avverte l'ex presidente del Senato.

"Sembra di capire che dobbiamo ringraziare la fortuna che i diritti civili siano fuori dal contratto se non faremo immediati e precipitosi passi verso il medioevo, e che dobbiamo temere, come con le compagnie telefoniche, gli aggiornamenti contrattuali a venire. Noi - ha aggiunto - propugniamo e difenderemo un`altra idea di Italia: un Paese dove i diritti siano davvero per tutti e i doveri siano rispettati da ogni cittadina e cittadino, senza distinzioni".

"Avete detto tutto e il contrario di tutto su ogni tema, avete minacciato querele per chi diceva che vi sareste alleati, avete allungato i tempi della formazione del Governo come se questo non avesse ripercussioni sull`immagine del Paese, la sua credibilità, i risparmi dei cittadini, l`accesso al credito per le imprese. Queste sono le premesse con cui vi presentate in quest`Aula. Già in questi pochi giorni siete dovuti tornare indietro su moltissime delle trionfanti promesse della campagna elettorale. Sappiamo già che - di fronte a un contratto che è un libro dei sogni - inizierete a dare la colpa a chi vi ha preceduto, ai vincoli internazionali, ai vostri alleati di governo, a noi dell`opposizione, al destino, al meteo, alle cavallette. Noi siamo certi che molte delle vostre promesse rimarranno tali: di alcune lo speriamo e faremo in modo che non si realizzeranno mai", ha concluso Grasso.