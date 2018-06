Merlo (Maie): io a Esteri? Non ne so nulla,mai parlato con Di Maio

Roma, 5 giu. - "Io sottosegretario agli Esteri? Non ne so assolutamente niente. Non ho mai parlato con Di Maio e con Salvini ho parlato due volte in vita mia". Lo dice Ricardo Antonio Merlo, senatore del gruppo misto della componente Psi-Maie, fondatore e leader del Maie, eletto in Argentina, al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Le piacerebbe ricoprire il ruolo di sottoseretario? "Dipende, io voglio lavorare per gli italiani all'estero, anche come senatore". Le è piaciuto il discorso fatto dal premier Conte in aula? "Sì, anche perché nel contratto c'è una bozza di programma per gli italani all'estero". Quindi voi del Maie voterete la fiducia? "Sì, io e il senatore Adriano Cario".