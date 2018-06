Carelli: con reddito e pensione cittadinanza si investe su dignità

Roma, 5 giu. - "Il discorso del Presidente del Consiglio Conte rende a tutti chiaro che finalmente lo Stato italiano investe sui propri cittadini. Il reddito di cittadinanza ne è una dimostrazione. Una misura lontana da qualsiasi logica assistenzialista, che rappresenta invece un passo importante per ridare dignità ai cittadini. Un sostegno al reddito condizionato alla formazione e al reinserimento nel mondo del lavoro". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Emilio Carelli al termine del discorso al Senato del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Trovo corretto affiancare al reddito anche la pensione di cittadinanza perché non è ammissibile, in un Paese come l`Italia, che ci siano persone che hanno lavorato per una vita intera e che ora vivono al di sotto della soglia di povertà. La preoccupazione principale della politica è e deve essere quella di garantire ai cittadini una vita dignitosa", ha concluso.