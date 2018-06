G.Grillo: con Conte metteremo al centro cittadini anche in sanità

Roma, 5 giu. - "Voglio fare i miei migliori auguri al presidente Conte che, ne sono certa, guiderà con capacità e saggezza il governo del cambiamento. Soprattutto, faremo ogni sforzo per rimettere al centro i cittadini e quei diritti sociali fino ad oggi troppo spesso sviliti. In particolare, voglio ringraziare il presidente del Consiglio per alcuni passaggi del suo intervento nell'Aula del Senato che hanno toccato temi relativi al dicastero che guido. Giuseppe Conte ha "espresso la volontà di rescindere il legame tra politica e sanità, per renderla efficiente su tutto il territorio" e di "invertire la tendenza ai tagli per garantire la necessaria equità nell`accesso alle cure. Le differenze socio economiche non devono risultare discriminanti per la tutela dei nostri cittadini". E' una dichiarazione programmatica che sposo in pieno e che esprime una visione per la quale mi batto da anni. So bene che il compito che mi aspetta è difficile e questo mi induce ad una maggiore determinazione, consapevole del fatto che in questo governo troverò un sostegno costante". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo a commento del discorso del presidente del Consiglio.