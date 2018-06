Paita (Pd): è bastata voce Conte per creare sfiducia investitori

Roma, 5 giu. - "Evidentemente agli investitori è bastato sentire la voce di Conte, che leggeva il contratto di governo di Lega e Cinque Stelle pieno di propaganda senza coperture economiche, per tornare a guardare con diffidenza al futuro dell'Italia". Così Raffaella Paita, parlamentare del Partito Democratico, ha commentato l'impennata dello spread, salito di oltre venti punti base, dopo il discorso del presidente del Consiglio al Senato.

"Avere un esecutivo nel pieno delle sue funzioni non basta. Un programma economico che prevede spese indistinte per centinaia di miliardi di euro, con una generica promessa di non aumentare il debito senza coperture certe, non può che generare sfiducia e inquietudine. La propaganda di un populismo senza responsabilità, che mira solo ad aumentare i propri consensi, rischia di far pagare all'Italia un prezzo altissimo. Noi siamo un`altra cosa. E votiamo contro", ha concluso.