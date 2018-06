Governo, Vitali (Fi): delusi che uomo Sud dimentichi sua terra

Roma, 5 giu. - "Siamo molto delusi presidente Conte che lei da uomo del Sud non abbia dedicato neppure una riga del suo discorso programmatico al Sud. Non se la può cavare rimandando al contratto perché in quel documento non c'è nulla per il Mezzogiorno". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Luigi Vitali, intervenendo in aula al Senato durante il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del governo Conte.

"Come fa presidente - ha aggiunto - lei che è un giurista a ritenere che aumentando la prescrizione si possano diminuire i tempi del processo. E' vero che lo Stato ha diritto di processare i cittadini che ritiene colpevoli ma è anche vero che i cittadini hanno diritto di sapere entro quale data il processo a suo carico si concluderà. Nell'intervento del presidente del Consiglio sono purtroppo prevalsi i toni da tribuno, gli slogan vuoti senza indicazioni di soluzioni e coperture sui provvedimenti da approvare".