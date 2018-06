Bossi: prima di reddito cittadinanza serve strumento controllo

Roma, 5 giu. - "E' impensabile consegnare ai centri per l`impiego il controllo del reddito di cittadinanza perché esistono solo sulla carta". Lo ha detto Umberto Bossi, senatore della Lega, intervenendo in aula al Senato durante il dibattito sulla fiducia al governo Conte.

"I centri per l'impiego non possono controllare una legge così importante e costosa. Non bisogna scherzare: prima di farlo vanno fatti gli strumenti di controllo", ha spiegato.

Bossi ha parlato anche di pensioni ricordando che "la legge Fornero ha colpito le pensioni di anzianità togliendo le quote e le pensioni di vecchiaia stabilendo che si va in pensione a 66 anni e 7 mesi. Se si vuole cambiare la Fornero, bisogna ricordare che la legge Tremonti prevede che ogni anno l`aumento dell`età per la pensione di vecchiaia sia collegata all'aspettativa di vita. Vanno fermati gli effetti automatici della legge Tremonti, farlo subito è una delle prime cose da fare".