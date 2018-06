Alleanza Cooperative: bene richiamo Conte a autentiche cooperative

Roma, 5 giu. - A nome delle cooperative italiane, esprimiamo il nostro apprezzamento al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aver sottolineato, nel suo discorso per la richiesta della fiducia al Senato, il ruolo delle "autentiche cooperative" che svolgono un ruolo importante nell`economia reale del Paese. Molto positivo anche il riferimento alla valorizzazione dell`agroalimentare italiano attraverso le filiere che rappresentano uno degli strumenti più efficaci per la competitività delle imprese e per la tutela del loro reddito. Abbiamo anche apprezzato l`auspicio espresso dal premier Conte di porre fine alle sanzioni con la Russia: la riapertura di un mercato così strategico per dimensioni e capacità di domanda è di fondamentale importanza per l`export delle nostre imprese».

Cosi i presidenti dell`Alleanza Cooperative Italiane Maurizio Gardini e dell`Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri commentano alcuni passaggi del discorso al Senato del premier Conte dedicati alle cooperative e al comparto agroalimentare.