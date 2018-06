Crimi (M5s): da Conte speranza e buon senso, si volta pagina

Roma, 5 giu. - "Il presidente Conte ha aperto oggi una nuova stagione per il nostro paese, con un discorso carico di speranza e buon senso. Finalmente si volta pagina: l'obiettivo è trasformare l'Italia in un paese più equo e attento agli ultimi e l'indirizzo arrivato stamane in aula al Senato va proprio in quel senso. Particolarmente apprezzabili i passaggi relativi ai diritti sociali, progressivamente smantellati dalle scelte discutibili degli ultimi governi, e agli impulsi chiari in tema di lotta alla corruzione e di una nuova normativa sui conflitti d'interesse, zavorre che da troppo tempo limitano le potenzialità dell'Italia. Oggi è una giornata di grande felicità qui al Senato: siamo consci di aver vissuto una giornata storica per la nostra repubblica". Così Vito Crimi, vicepresidente vicario del gruppo dei senatori del Movimento 5 Stelle.