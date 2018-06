Spread sale a 240 punti, Milano -0,68% in attesa fiducia governo

Roma, 5 giu. - Di nuovo volatilità dei mercati sull'Italia, nel giorno in cui il neo presidente del Consiglio Giuseppe conte ha tenuto il suo discorso programmatico al senato, dove si tiene il primo voto di fiducia. Il differenziale di rendimento tra Btp a 10 anni a Bund della Germania, lo spread è arrivato a toccare 240 punti base nel pomeriggio. Secondo Mts, i tassi retributivi dei titoli decennali tricolori si attestano al 2,78 per cento, 21 punti base in più rispetto a ieri. Nel frattempo a Piazza Affari l'indice Ftse-Mib è tornato a muoversi in territorio negativo, con un meno 0,68 per cento, dopo continue oscillazioni nel corso della seduta.