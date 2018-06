Roma, 5 giu. - "Ridurre l'uso della plastica è uno dei gesti più importanti per proteggere l'ambiente. L'impatto dell'inquinamento sui nostri mari è devastante, questa è una battaglia culturale e politica da combattere tutti insieme. Oggi che è la Giornata Mondiale della Terra, ma non solo". È quanto scrive in un tweet il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata mondiale dell`ambiente.