Ius soli, Maestri (Possibile): ascoltare appello Balotelli

Roma, 5 giu. - "La parole di Mario Balotelli hanno colpito per la loro franchezza: un appello sincero di un giovane che sa bene cosa sia il tema dello Ius soli. Ha spiegato, senza retorica, quale possa essere il sentimento di un ragazzo, nato e cresciuto in Italia, ma che fino a 18 anni non viene considerato italiano. A dirla tutta non è una questione di diritti da concedere, ma si tratta di buonsenso. Quelle affermazioni devono essere ascoltate per dare la cittadinanza ai nuovi italiani". Lo dichiara Andrea Maestri, esponente di Possibile, commentando le dichiarazioni dell'attaccante della Nazionale di calcio.

"Invece - aggiunge Maestri - il leader della Lega Salvini è subito intervenuto sprezzante nei confronti della richiesta, semplice, di Balotelli. Sul ministro dell'Interno non aggiungo altro: si commenta da sé. Voglio però evidenziare un altro aspetto: Balotelli, in questo caso, non deve essere visto come una star del calcio, ma come un giovane di 28 anni che ha fornito una testimonianza. Grazie alla visibilità che lui ha, ma molti altri no".