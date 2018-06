Pedrazzini (FI): prescrizione? Conte vuole "fine processo mai"

Roma, 5 giu. - "Durante il suo vago discorso al Senato, bene ha fatto Conte a voltarsi verso Forza Italia parlando di prescrizione: siamo e continueremo ad essere il baluardo del garantismo in Parlamento e nel Paese. Non accetteremo mai che l'efficienza del sistema giudiziario si persegua attraverso l'allungamento dei tempi dei processi". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini.

"Vorrei ricordare al prof. Conte che l'istituto della prescrizione, previsto in tutti gli ordinamenti liberali e democratici, risponde ad un principio di civiltà giuridica e non corrisponde al principio costituzionale di certezza del diritto. I cittadini che incappano in una vicenda processuale non possono diventare vittime di uno stillicidio infinito. Istituzionalizzare il 'fine processo mai' pone il Paese in un crinale pericoloso che noi contrasteremo con forza", conclude.