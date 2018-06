Rifkin: governo M5s-Lega è opportunità trasformazione economica

Bruxelles, 5 giu. - Il risultato delle elezioni in Italia ha dato "una forte scossa politica", in cui "coloro che hanno votato il M5s e la Lega hanno detto che il modo in cui il Paese è stato governato finora non è più accettabile". Questa per i due partiti "è un'opportunità non semplicemente per un nuovo governo", ma "per una riflessione molto matura e sensata su come cominciare la trasformazione dell'economia per dare più potere al popolo ('power to the people' in inglese, che significa anche più 'energia al popolo' ndr) alle comunità locali", applicando "un principio fondamentale del Trattato Ue, quello della sussidiarietà". Lo ha detto oggi a Bruxelles l'economista e americano Jeremy Rifkin, teorico della "Terza rivoluzione industriale", parlando con alcuni cronisti a margine del Brussels Economic Forum 2018.

E' stata "un sveglia per l'Italia: ora - ha continuato Rifkin - è il momento per il Paese di fare un grosso respiro, di fare un passo indietro e di chiedersi: chi siamo noi come popolo? Sono trent'anni che vado in Italia, sono stato in molte comunità locali: la creatività pro capite in Italia è semplicemente straordinaria, perché c'è così tanta diversità culturale, che è una ricchezza. Oggi ogni regione d'Italia dovrebbe sfruttare il proprio patrimonio culturale a livello transfrontaliero, iniziando a mostrare l'Italia come il faro della prossima fase del sogno europeo".

"Sono stati gli italiani, con Altiero Spinelli, a portare l'Europa nel sogno europeo. Ora - ha osservato il saggista americano - è un nuovo inizio: non penso che nessuno dica di no all'Europa. Ma è tempo di riflettere, a livello italiano ed europeo, su come passare meglio alla prossima fase di questo sogno europeo. E di fare le trasformazioni necessarie per rendere l'Europa più collaborativa e più forte, più adatta agli interessi delle comunità locali". (Segue)