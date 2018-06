Piemonte, FI: Di Maio si occupi di Comital e Italiaonline

Torino, 5 giu. - "Lanciamo un appello al ministro del Lavoro Luigi Di Maio affinché la smetta di fare campagna elettorale e di partecipare ai vari comizi in giro per l'Italia per il prossimo turno amministrativo: inizi piuttosto da subito ad occuparsi dei dossier relativi alle grandi e piccole crisi aziendali, che stanno mettendo in ginocchio l'Italia". Ad affermarlo i deputati di Forza Italia Claudia Porchietto e Carlo Giacometto.

"Possiamo ad esempio suggerirgli di occuparsi del caso che sta scoppiando, proprio in queste ore, in Piemonte: quello del fallimento della Comital di Volpiano che vedrà finire in mezzo ad una strada 110 lavoratori. Domani scade infatti il termine per la presentazione della domanda di concordato, ma non essendosi registrate offerte, sappiamo già la fine del film. Fra sei mesi scadranno gli ammortizzatori sociali e sarà altissima la tensione che si creerà in un territorio che è ancora fortemente colpito dalla crisi. A Torino viviamo anche la procedura di licenziamento avviata dai vertici di Italiaonline, e in questo caso si parla di altri 400 esuberi: come si intende riassorbirli?" hanno attaccato i due esponenti di Forza Italia.

"Sollecitiamo il Ministro a lasciare ad altri esponenti del suo partito la propaganda elettorale in Sicilia e nei Comuni al voto domenica prossima. Il Piemonte non aspetta, soprattutto in un momento in cui i Consiglieri regionali del suo partito hanno comunicato in Aula che verranno ridiscusse le infrastrutture strategiche per il Piemonte - hanno concluso Porchietto e Giacometto -. Una situazione surreale che rischia di rallentare la realizzazione non solo della Torino-Lione ma anche di altre decine di opere che creano posti di lavoro e prospettive di crescita. Quale idea ha il neo ministro Di Maio per lo sviluppo del Nord Ovest?".