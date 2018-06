Roma, 5 giu. - "Abbiamo l'approccio di chi aspetta che il governo entri in campo. Difficile esprimere un giudizio su un intervento così ampio, nel quale si nota l'assenza del Mezzogiorno. Il nostro sarà un voto di astensione che non è indulgenza. Non abbiamo mai avuto interesse a entrare al governo, la nostra è un'astensione che ci colloca all'opposizione". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, intervenendo a Sky.