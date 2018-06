M5s: lotta alle mafie al centro dell'azione politica

Roma, 5 giu. - "E' la prima volta che si ascolta in Parlamento un Governo che pone al centro della sua azione politica il contrasto alle mafie e la lotta alla corruzione. Il Governo Conte riporta la questione della legalità al centro del dibattito politico come pilastro fondamentale per poter ricostruire anche il legame di fiducia con i cittadini". Il senatore Mario Giarrusso, già membro della commissione Antimafia, applaude con queste parole al discorso del Presidente del Consiglio.

"Queste non sono promesse ma sono intenti che diventeranno vere e proprie leggi anticorruzione e di vero contrasto alle mafie - . Sono state le nostre battaglie da sempre e oggi siamo finalmente nella posizione di varare quelle leggi necessarie perché si passi dalle parole all'azione concreta, leggi necessarie per un vero cambiamento. Non si può che avere piena fiducia del Governo e della sua battaglia contro la corruzione che - conclude Giarrusso - ha per troppo tempo inquinato le nostre istituzioni".