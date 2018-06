Governo, Brunetta: da Conte parole vuote e giustizialismo

Roma, 5 giu. - "Il discorso del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tutto infarcito di retorica e parole vuote, è stato prevalentemente orientato al giustizialismo, anziché alle ricette economiche necessarie all`Italia per uscire dalla crisi". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Renato Brunetta.

"Tante parole dette ma nessun numero messo per iscritto, nessuna quantificazione delle misure, nessuno scadenzario per far sapere agli italiani entro quale data il Governo si impegna a realizzare il suo programma economico - sottolinea Brunetta -. Ecco allora che la flat tax viene ridotta solo a un `obiettivo`, senza specificare quando verrà introdotta, con quale aliquota, con quali coperture. Nulla. Neanche un numero o una data. Nulla si è detto poi sugli investimenti pubblici e privati, sulle opere infrastrutturali da costruire e già decise, come la TAV Torino-Lione, che, nel caso non venisse realizzata, esporrebbe l`Italia al pagamento di gigantesche penali".

"Il premier ha fatto accenno soltanto a generiche politiche di welfare, tutte di carattere assistenzialista e statalista, come il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza. Misure create con l`intento di redistribuire ricchezza prima ancora che di crearla e, proprio per questo, destinare a fallire - ha concluso -. Quasi inesistente, infine, il capitolo Lavoro, dove si legge solo una generica dichiarazione d`intenti volta a dar più voce ai giovani disoccupati e alle donne discriminate. Il come fare per raggiungere questi obiettivi, non è dato sapere".