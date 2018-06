Pensioni, Polverini: quota 100 è correzione Fornero, se così ok

Roma, 5 giu. - "Sulla legge Fornero il nuovo Governo attua quanto sostenuto da Forza Italia e da Berlusconi in campagna elettorale. Nessuno può abrogare la Legge Fornero, come sostenevano i partiti che oggi sono forza di Governo, ma si possono correggere le distorsioni che hanno impedito a tanti lavoratori di accedere alla pensione. Questa è la cosiddetta detta quota 100. Se la nostra proposta sarà la proposta del Governo e del nuovo Ministro del Lavoro Di Maio io collaborerò per renderla più vicina alle esigenze dei cittadini e la voterò in aula". Lo afferma in una nota Renata Polverini, deputata di Forza Italia.