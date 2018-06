Governo, Fondazione Inarcassa: pronti a collaborare

Roma, 5 giu. - "Al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e alla sua squadra di Ministri rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro nella speranza che l`esecutivo che oggi riceverà la fiducia dai due rami del Parlamento confermi le grandi aspettative suscitate in ampie fasce della società italiana". E` quanto afferma Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, la Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti inscritti Inarcassa, a poche ore dal discorso che il Premier Conte ha pronunciato alle Camere per la fiducia.

"Un piano nazionale per la tutela e la sicurezza del territorio, il completamento dell`iter di approvazione dei decreti attuativi per la definitiva attuazione del principio dell`equo compenso, una norma chiara e precisa per mettere fine al malcostume del doppio lavoro e un codice appalti più semplice ed efficace, dove la fase progettuale assuma una rinnovata centralità, sono i grandi temi - aggiunge Comodo - sui quali siamo disponibili ad aprire un confronto aperto e costruttivo con il nuovo esecutivo, in particolare con i Ministri competenti Luigi Di Maio e Danilo Toninelli".

"Con il crollo dei redditi da lavoro autonomo, almeno del 18% negli ultimi due anni, i liberi professionisti italiani vivono un momento di difficoltà storico. Una flessione reddituale che ha colpito, in particolare, le giovani generazioni che a fatica raggiungono la soglia di 12.500 euro l`anno. I liberi professionisti, in particolare quelli delle professioni tecniche, sono un presidio di sicurezza e legalità dal quale il Paese non può prescindere. Per questo motivo, tutelare e promuovere le istanze degli architetti e ingegneri liberi professionisti, senza abdicare ai principi del libero mercato, vuol dire lavorare per un sistema Paese più sicuro e più giusto" conclude il Presidente di Fondazione Inarcassa.