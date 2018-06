Brunetta: discorso Conte pietra tombale su rivoluzione liberale Fi -2

Roma, 5 giu. - "Il clima - prosegue Brunetta - è da vera e propria caccia alle streghe, dove l'obiettivo è colpire le categorie di contribuenti che i membri del Governo reputano "privilegiati", come i pensionati con assegni superiori ai 5mila euro, che Conte ha già detto di voler colpire in maniera specifica. Per non parlare della volontà di rafforzare la normativa attuale sui conflitti d'interesse "fino a ricomprendervi qualsiasi utilità, anche indiretta, che l'agente possa ricavare dalla propria posizione o dalla propria iniziativa." Una norma generica che può colpire praticamente chiunque, a giudizio arbitrario di un giudice. Così come si vorrebbe rafforzare anche la funzione di vigilanza dell'ANAC al fine di 'assicurare in via preventiva la legittimità delle bozze degli atti di gara'. Un modo per far diventare l'Agenzia una sorta di giudice ex ante e onnipresente che vigila su qualsiasi contratto, senza considerare che questa autorità è già oggi sin troppo invasiva e rallenta già a sufficienza i processi decisionali".

"Il discorso di oggi del presidente del consiglio Conte mette, purtroppo, una pietra tombale sulla rivoluzione liberale inaugurata da Forza Italia e dal suo presidente Silvio Berlusconi nel 1994 e fa ripiombare indietro il nostro paese agli anni bui dei regimi antidemocratici", conclude Brunetta.