Brunetta: discorso Conte pietra tombale su rivoluzione liberale Fi

Roma, 5 giu. - "Il discorso del neo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, davanti alle Camere è preoccupante, tanto per i toni usati che per i contenuti espressi. Il linguaggio usato è quello tipico dei giustizialisti e dei regimi autoritari. Partendo dall'accusa ai governi precedenti di aver smantellato progressivamente tutti i diritti sociali, il premier si è ripromesso di combattere la corruzione con metodi da lui definiti 'innovativi' come il Daspo ai corrotti e l'introduzione di agenti sotto copertura". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"L'utilizzo di espulsioni e pedinamenti - aggiunge - è tipico di regime totalitari, che usano la polizia per spiare ed eliminare gli oppositori sgraditi al regime. Sorprende la decisione da parte del governo Lega -Cinque Stelle di utilizzare questi metodi poco democratici, dal momento che loro stessi si sono da sempre dichiarati come i più strenui avversari del sistema e della casta. Ora che hanno conquistato il potere, non hanno più bisogno di mascherarsi e hanno deciso di lanciare un messaggio molto chiaro a coloro che non la pensano diversamente. Questa percezione è rafforzata da un altro punto del discorso del primo ministro Conte, quando ha dichiarato che "un concetto deve essere qui ribadito con assoluta chiarezza: occorre inasprire l'esistente quadro sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di assicurare carcere vero per i grandi evasori". Cosa c'entrano le sanzioni amministrative? Esistono già e alla base, insieme agli aggi e alle more delle folli cartelle di Equitalia. Proprio quelle che, contraddittoriamente, il premier vorrebbe abbonare ai cittadini che hanno pendenze con il Fisco, grazie alla proposta di pace fiscale".

(Segue)