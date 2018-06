Migranti, Patriarca (Pd): dire no a riforma Dublino è autogol

Roma, 5 giu. - "Dire no alla riforma di Dublino è un autogol clamoroso, perché sono proprio le norme di Dublino che hanno sottoposto l`Italia da sola a tutto il peso dei richiedenti asilo". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Si riparta dalle modifiche approvate a maggioranza dal Parlamento europeo. Salvini ne faceva parte dovrebbe ricordarle - continua Patriarca -. Dobbiamo piuttosto mettere in evidenza che, al contrario, bisogna superare il criterio della competenza del paese di primo ingresso, per chiedere maggior responsabilità e solidarietà dei Paesi membri per poi arrivare ad una vera politica europea del diritto di asilo".