Battistoni (Fi): no fiducia, sì provvedimenti utili a Paese

Roma, 5 giu. - "Siamo rammaricati di non vedere oggi il centrodestra, che aveva ricevuto il consenso più alto dagli italiani, alla guida del Paese. Il metodo che ha dato origine a questo governo e il tira e molla durato mesi non ci sono piaciuti e non ci hanno convinto. I programmi delle forze che lo guidano non sono omogenei, anzi sono molto diversi. Per questo voteremo no alla fiducia al governo Conte, oggi. Ma, come siamo abituati a fare, rivolgeremo a questo esecutivo, come a tutte le Istituzioni della Repubblica, il rispetto che merita. Sosterremo i provvedimenti e le leggi che riterremo utili al Paese e ci opporremo fermamente a quelli, e rischiano di essere molti, che ne impediranno la crescita. Non ci stancheremo, nel frattempo, di lavorare affinché il centrodestra, unito, torni a guidare il nostro Paese. Ce lo chiedono gli italiani che ci hanno votato e ci hanno mandato in Parlamento". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni.