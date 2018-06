Governo, Cangini (Fi): Conte re travicello nelle mani dei partiti

Roma, 5 giu. - "Il presidente del Consiglio tecnico del governo politico più tecnico della storia repubblicana, Giuseppe Conte, si è limitato a riassumere nell`aula del Senato i titoli del contratto di governo scritto dai due partiti della maggioranza a sua insaputa. Nessun guizzo, nessuna caratterizzazione politica e soprattutto nessuna indicazione sulle coperture di bilancio. Al netto di un`esorbitante quantità di citazioni letterarie più o meno pretestuose, della demagogia e del narcisismo esibiti, Conte si conferma un re travicello nelle mani dei partiti che lo hanno scelto non per virtù ma per necessità". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.