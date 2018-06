Governo, Calabria (Fi): grave dimenticanza su scuola e cultura

Roma, 5 giu. - "Per costruire un nuovo patto con i giovani, per indurli a restare in Italia, è indispensabile metterli in condizione di cogliere le sfide del futuro. Ecco perché l` intento dichiarato dal premier Conte si scontra con la grave dimenticanza, nel suo discorso, di un progetto concreto per la formazione". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. "Il disallineamento tra le competenze acquisite nel percorso scolastico e le nuove skills richieste dal mercato del lavoro è uno dei fattori che bloccano l'occupazione. Per questo avremmo voluto ascoltare impegni precisi sul potenziamento delle Stem e dell'orientamento, sull'importanza della libertà educativa e del costo standard. Senza cultura il nostro Paese non può ricominciare a crescere", conclude.